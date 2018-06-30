«Реал» ведет переговоры о трансфере Тибо Куртуа за 35 млн евро

«Реал» продолжает работу по приобретению голкипера «Челси» Тибо Куртуа. «Челси» готов продать игрока, так как через год он уйдет бесплатно.

Срок контракта бельгийца с лондонцами истекает через год, и клуб готов продать его, чтобы не отпустить его следующим летом бесплатно. Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро.

В услугах 26-летнего вратаря из-за вопросов о будущем Яна Облака также заинтересован «Атлетико», поэтому королевский клуб хочет ускорить переговоры.

Руководство «Реала» также регулярно общается с агентом футболиста, поэтому условия личного контракта не должны стать проблемой.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca