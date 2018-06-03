Игроки «Реала» вызвали гнев фанатов «Ливерпуля» из-за фото на «Энфилде»

Футболисты «Реала» Марсело, Каземиро, Лука Модрич и Матео Ковачич вызвали гнев у фанатов «Ливерпуля». Все из-за нескольких фото.

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Матео Ковачич в преддверии товарищеского матча с командой Бразилии, который пройдёт на домашнем стадионе «Ливерпуля», опубликовал несколько фотографий на своей странице в «Инстаграме», чем вызвал гнев болельщиков мерсисайдцев.

Напомним, 26 мая текущего года «Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов со счётом 3:1.

На фото Ковачич вместе с другими игроками мадридского «Реала», а именно с бразильцами Марсело и Каземиро, а также с товарищем по хорватской сборной Лукой Модричем позируют и смеются в подтрибунном помещении «Энфилда» на фоне эмблемы «Ливерпуля». Многими фанатами мерсисайдцев данная выходка была воспринята как издевательство над клубом.

Фото: инстаграм Лука Модрича

Фото: инстаграм Матео Ковачича

Фото: Global Look Press

Источник: As