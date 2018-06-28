ЧМ-2018. Группа Н. 3-й тур. Япония проиграла Польше, но вышла в плей-офф

В рамках 3-го тура ЧМ-2018 встретились сборная Японии и сборная Польши. Поляки одержали победу с минимальным счетом.

Группа Н. 3-й тур.

ЯПОНИЯ — ПОЛЬША — 0:1 (0:0).

Волгоград. 28 июня.

Стадион «Волгоград Арена». 42189 зрителей.

Судья: Дженни Сиказве (Замбия).

Япония: Кавасима, Йосида, Макино, Нагатомо, Х. Сакаи, Сибасаки, Ямагути, Усами (Инуи, 65), Г. Сакаи, Окадзаки (Осако, 47), Муто (Хасебе, 82).

Польша: Фабиански, Глик, Енджейчик, Бережински, Беднарек, Зелински (Теодорчик, 79), Горальски, Кужава (Пешко, 79), Крыховяк, Гросицки, Левандовски.

Гол: 0:1 — Беднарек (59).

Предупреждение: Макино (66).

9 (3) удары (в створ) 11 (2)

11 фолы 8

5 угловые 7

1 офсайды 0

54 % владения мячом 46

Матч сборных Японии и Польши стал четвертым и последним на «Волгоград Арене» на ЧМ-2018. Также для некоторых футболистов эта игра была дебютной на чемпионате мира, а именно для Енджейчика и Кужавы. И она оказалась удачной. Свой первый гол за сборную Польши забил Беднарек, который «подкрался» к воротам и прекрасно пробил слету. Это был не последний момент у поляков, однако реализовать другие не удалось. Однако японцы результатом довольны, ибо из группы вышли. В самой концовке матча «самураи» начали тянуть время. Из-за этого на поле не успел появиться Якуб Блащиковски, который мог провести 101 матч за сборную Польши.

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»