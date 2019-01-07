«Рома» готова увеличить зарплату Костасу Маноласу до пяти миллионов евро в год

«Рома» готова увеличить заработную плату защитнику Костасу Маноласу для того, чтобы сохранить его в своих рядах. Римляне готовы поднять греческому футболисту зарплату с трех до пяти миллионов евро в год.

В то же время «Рома» хочет увеличить сумму отступных за Маноласа — в настоящее время они составляют 36 миллионов евро. Контракт защитника с итальянской командой рассчитан до июня 2022 года.

Игроком интересуется «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы следующим летом планируют выкупить у «Ромы» Маноласа. «Красные дьяволы» готовы предложить 27-летнему игроку контракт с зарплатой в размере 6 миллионов евро за сезон.

27-летний защитник сборной Греции выступает за «Рому» с 2014 года. В нынешнем сезоне итальянской Серии А Манолас забил один гол и отдал одну результативную передачу в 16 матчах. Всего же защитник из Греции провел 145 игр и забил пять голов.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia