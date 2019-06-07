«Барселона» интересуется игроками «Манчестер Юнайтед» — Матой и Рэшфордом

«Барселона» заинтересована в услугах полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуаном Матой и форвардом Маркусом Рэшфордом.Каталонский клуб, в частности, следит за ситуацией вокруг контрактов игроков с «МЮ».
Стоит отметить, что ни Мата, ни Рэшфорд не являются приоритетными целями, сообщают Британские СМИ. У 21-летнего англичанина контракту еще на год с «МЮ» с опцией продления еще на год.
«Барселона» следит за Рэшфордом, поскольку переговоры с английской командой по новому соглашению продолжаются.
Приоритетом для «Барсы» остается форвард «Атлетико» Антуан Гризманн.
«Барселона» также изучает возможность трансфера Маты, который пока не договорился с «МЮ» о контракте и летом может стать свободным агентом.
«Трансфер Маты не является приоритетом, но мы должны следить за возможностями, которые появляются на трансферном рынке.
Хуан – игрок, которого можно подписать бесплатно. Он высококлассный и очень разносторонний футболист», – сказал источник в «Барселоне».
Фото: Gloobal Look Press
Источник: ESPN