«Галатасарай» хочет арендовать Ахмеда Мусу

В Турции сообщили, что местная команда хочет арендовать нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу. Это оказался «Галатасарай».

«Галатасарай» хочет укрепить свою линию нападения и планирует взять в аренду нападающего московского ЦСКА Ахмеда Мусу.

Турецкий клуб хочет совершить сделку летом, когда у нигерийца закончится аренда в ЦСКА. Напомним, права на Мусу принадлежат «Лестер Сити».

Муса выступает за ЦСКА на правах аренды с начала 2018 года. Ранее нигерийский форвард уже играл за красно-синих с 2012 по 2016 год, провёл 168 матчей и забил 54 гола. В «Лестер Сити» игрок перешёл в 2016 году за 19,5 млн евро. В нынешнем сезоне Муса провёл девять матчей в РФПЛ в составе «армейцев», забил пять мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Fotomac