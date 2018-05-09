«Галатасарай» хочет арендовать Ахмеда Мусу

Автор: Тимофей Поршнев 0

Ahmed Musa

В Турции сообщили, что местная команда хочет арендовать нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу. Это оказался «Галатасарай».

«Галатасарай» хочет укрепить свою линию нападения и планирует взять в аренду нападающего московского ЦСКА Ахмеда Мусу.

Турецкий клуб хочет совершить сделку летом, когда у нигерийца закончится аренда в ЦСКА. Напомним, права на Мусу принадлежат «Лестер Сити».

Муса выступает за ЦСКА на правах аренды с начала 2018 года. Ранее нигерийский форвард уже играл за красно-синих с 2012 по 2016 год, провёл 168 матчей и забил 54 гола. В «Лестер Сити» игрок перешёл в 2016 году за 19,5 млн евро. В нынешнем сезоне Муса провёл девять матчей в РФПЛ в составе «армейцев», забил пять мячей.

Фото: Global Look Press
Источник: Fotomac

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