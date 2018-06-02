Славиша Йоканович — новый кандидат на пост главного тренера «Челси»

Главный тренер «Фулхэма» Славиша Йоканович является претендентом на пост главного тренера «Челси». Серб входит в число кандидатов наряду с Лораном Бланом.

Ранее британские СМИ упоминали также Зинедина Зидана как одного из кандидатов. При этом, по имеющейся информации, переговоры «Челси» с Маурицио Сарри не увенчались успехом.

Специалист владеет русским языком, что может помочь ему в трудоустройстве. Благодаря владению русским он является одним из приоритетных кандидатов для владельца клуба Романа Абрамовича.

«Фулхэм» под руководством нынешнего тренера пробился в премьер-лигу, обыграв в финале плей-офф «Астон Виллу» (1:0).

Фото: Global Look Press

Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио