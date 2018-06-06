Принят календарь ФНЛ и утвержден состав участников

Состоялось общее собрание ФНЛ, по итогам которого утвержден состав частников и принят календарь. Участие примут без изменений 20 команд, каждая из которых проведет 38 матчей.
В ближайшие дни до окончательного утверждения календаря Российским футбольным союзом у клубов есть возможность договориться об обмене очередности домашних матчей и уведомить об этом лигу для внесения изменений в проект.
Турнир стартует 17 июля. До ухода на зимний перерыв команды проведут 24 тура, последний из которых намечен на 24 ноября. Весной турнир возобновится 3 марта, а заключительный 38-й тур в принятом проекте намечен на 25 мая.
1 тур (17 июля 2018 года, вторник)
Анжи — Сибирь
СКА-Хабаровск — Армавир
Мордовия — Олимпиец
Тюмень — Балтика
Тамбов — Зенит-2
Чертаново — Ротор-Волгоград
Луч-Энергия — Химки
Томь — Факел
Динамо-СПб/Сочи — Спартак-2
Авангард — Шинник
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФНЛ