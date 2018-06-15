Руководство «Барселоны» недовольно тем, что компания Жерара Пике сняла фильм о решении Антуана Гризманна остаться в «Атлетико»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Pique

Защитник «Барселоны» Жерар Пике расстроил руководство клуба своей ролью в объявлении форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном решения о своем будущем. Его компанию сняла фильм, посвященный решению француза.

Компания Пике Kosmos Studios сняла документальный фильм «Решение», в котором француз заявил, что решил остаться в мадридском клубе, несмотря на предметный интерес к нему со стороны каталонцев.

Совет директоров «Барселоны» во главе с президентом Жозепом Бартомеу полагает, что защитник пересек черту, выложив видео в своем твиттере и поприветствовав аплодисментами, хотя Гризманн публично отверг «Барселону».

Кроме того, защитник каталонцев и сборной Франции Самюэль Умтити, у которого общий агент с Гризманном, отреагировал на видео, чем также спровоцировал недовольство клуба.

Напомним, что Пике прошлым летом опубликовал твит про форварда Неймара «он остается», хотя знал, что футболист переходит в «ПСЖ».

Фото: Global Look Press
Источник: As

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