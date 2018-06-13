Хулен Лопетеги уволен из сборной Испании за день до начала ЧМ-2018

Автор: Тимофей Поршнев 0

Lopetegui

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги не будет руководить сборной на ЧМ-2018. На пресс-конференции в Краснодаре Лопетеги и президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес объявил об отставке тренера.

«Мы были вынуждены отказаться от услуг главного тренера. Желаем ему всего наилучшего и удачи», – заявил Рубиалес.

Сообщалось, что федерация решила сохранить тренера, поскольку игроки сборной Испании и, в частности, капитан команды Серхио Рамос потребовали оставить Лопетеги.

Напомним, что во вторник о назначении тренера после ЧМ-2018 объявил «Реал». Эта информация разозлила руководство Федерации футбола Испании, поскольку Лопетеги продлил контракт до 2020 года всего лишь три недели назад.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт сборной Испании

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