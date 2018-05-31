«Челси» заморозил проект по реконструкции «Стэмфорд Бридж»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Chelsea

«Челси» объявил о том, что проект по реконструкции домашнего стадиона команды приостановлен. Всему виною «климат».

Проект был показан в декабре 2015 года. Предполагалось увеличить вместимость Стэмфорд Бридж с 41,600 до 60,000 человек.

Клуб заявил, что проект стоимостью 500 млн фунтов стерлингов приостановлен «из-за нынешнего неблагоприятного инвестиционного климата». Никаких дальнейших предпроектных работ по проектированию и планированию не намечается.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

«Челси» готов предложить за полузащитника «Ниццы» Жан-Мишеля Сери £ 35 млн

Kalidou Koulibaly

«Челси» готов предложить «Наполи» € 75 млн за Калиду Кулибали

Eden Hazard

Эден Азар: «Нужно быть эгоистом, если хочешь «Золотой мяч». Но я совсем не такой»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 