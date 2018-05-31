«Челси» заморозил проект по реконструкции «Стэмфорд Бридж»

«Челси» объявил о том, что проект по реконструкции домашнего стадиона команды приостановлен. Всему виною «климат».
Проект был показан в декабре 2015 года. Предполагалось увеличить вместимость Стэмфорд Бридж с 41,600 до 60,000 человек.
Клуб заявил, что проект стоимостью 500 млн фунтов стерлингов приостановлен «из-за нынешнего неблагоприятного инвестиционного климата». Никаких дальнейших предпроектных работ по проектированию и планированию не намечается.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Челси»