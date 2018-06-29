«Спартак» предложил 9 миллионов евро за Гарри Родригеша

Московский «Спартак» собирается усилить полузащиту. Клуб интересуется полузащитником «Галатасарая» Гарри Родригешом.

«Спартак» интересуется полузащитником «Галатасарая» Гарри Родригешом.

«Спартак» предложил за игрока девять миллионов евро. Руководство турецкого клуба не устраивает это предложение — они хотят выручить за него не менее 15 миллионов. Указано, что менеджер игрока прибудет в Стамбул на следующей неделе и обсудит возможный переход.

27-летний голландец в прошлом сезоне провел 40 матчей за «Галатасарай» во всех турнирах и забил десять мячей при 11 голевых передачах.

Фото: Global Look Press

Источник: Gunes