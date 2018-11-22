Игрок «Аякса» заинтересовал топ-клубы

Автор: Дарья Григорьева 0

Френки де Йонг

Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг обратил на себя внимание нескольких европейских клубов. За футболистом наблюдают «ПСЖ», «Барселона» и «Манчестер Сити». 

Каталонский клуб уже контактировал с молодым игроком и его агентами. «Барселона» старается убедить Де Йонга, что Каталония — лучшее место для развития карьеры. У «Манчестер Сити» есть преимущество — Пеп Гвардиола. Футболист мечтает поработать с испанским специалистом.

Оба клуба не готовы выложить больше, чем парижане. «ПСЖ» предложил за игрока 80 млн евро. «Барселона» же планирует приобрести Де Йонга за 50 млн евро. Но «Аякс» хочет получить как минимум 70 после предложения парижан.

Фото: GLobal Look Press
Источник: Marca

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