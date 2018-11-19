«Барса» недовольна поведением Дембеле

Автор: Дарья Григорьева 0

Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может столкнуться с серьезными санкциями. Каталонский клуб недоволен поведением футболиста. 

Французскому игроку руководство «Барселоны» поставило ультиматум. Если Дембеле не станет дисциплинированным футболистом, то он будет выведен из первой команды «сине-гранатовых». Кроме того, каталонский клуб рассматривает вариант продажи нападающего.

Раннее сообщалось, что Усман Дембеле часто опаздывает на тренировки и сборы команд перед матчами.

Напомним, что французский футболист перешел в «Барселону» в 2017 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Дембеле провел 11 игр, забил четыре мяча и отметился одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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