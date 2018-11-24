Хавьер Тебас: «Реал» и Рамос не нарушали антидопинговые правила»

Автор: Дарья Григорьева 0

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал информацию, касающуюся допинга. Материал обвинял Серхио Рамоса в употреблении запрещенного в 2017 году препарата. 

«Реал» не остался в стороне. Мадридский клуб также обвинили в нарушении антидопинговых правил.

«Очень удивила эта информация. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что «Реал» и Рамос никогда не нарушали антидопинговые правила. Я прекрасно знаю мнение Флорентино Переса на этот счет. Он одержим тем, чтобы не допустить внедрения допинга в спорт, тем более в футбол. Не сомневаюсь в том, что Серхио чист.» — заявил Тебас

Напомним, что ранее «Реал» и УЕФА опровергли информацию о нарушении антидопинговых правил.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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