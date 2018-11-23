«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин может вернуться летом в «Ювентус». Причина — тяжелая финансовая ситуация миланцев.

«Милан» арендовал аргентинского форварда на один год за 18 млн евро с правом выкупа за 36. Но финансовая ситуация клуба заставила всерьез рассматривать вариант отказа от покупки Игуаина. Новый исполнительный директор «Милана» Иван Газидис планирует провести переговоры с «Ювентусом» о снижении цены.

Напомним, что на правах аренды игрок перешел в этом году в «Милан». В нынешнем сезоне Серии А он провел 10 игр, забил пять мячей и отметился одной результативной передачей.

Фото: Global look Press

Источник: Corriere dello Sport