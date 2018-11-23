«Милан» может отказаться от выкупа Игуаина

Автор: Дарья Григорьева 0

Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин может вернуться летом в «Ювентус». Причина — тяжелая финансовая ситуация миланцев.

«Милан» арендовал аргентинского форварда на один год за 18 млн евро с правом выкупа за 36. Но  финансовая ситуация клуба заставила всерьез рассматривать вариант отказа от покупки Игуаина. Новый исполнительный директор «Милана» Иван Газидис планирует провести переговоры с «Ювентусом» о снижении цены.

Напомним, что на правах аренды игрок перешел в этом году в «Милан». В нынешнем сезоне Серии А он провел 10 игр, забил пять мячей и отметился одной результативной передачей.

Фото: Global look Press
Источник: Corriere dello Sport

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Джузеппе Маротта

Экс-гендиректор «Ювентуса» может трудоустроиться в «Интере»

«Барселона», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Бавария» и еще 12 клубов планируют создать Суперлигу

Дженнаро Гаттузо

Дженнаро Гаттузо: «У «Милана есть Кессиэ. Он может остановить Роналду»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 