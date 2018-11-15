Экс-игроки ЦСКА переезжают в «Витесс»

Голландский клуб «Витесс» подтвердил информацию о том, что в тренерский штаб войдут бывшие футболисты ЦСКА. Ими оказались защитники «армейцев» Василий и Алексей Березуцкие.

Данную новость сообщил директор клуба Марк ван Хинтум. Братья Березуцкие присоединятся к тренерскому штабу третьего января на сборе команды в Португалии. Бывшие игроки ЦСКА будут помощниками главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого до конца сезона. Остальные работники, входящие в тренерский штаб, останутся на своих местах.

Напомним, что Алексей и Василий Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. В составе «армейцев» они шесть раз становились обладателями титула чемпиона России и выиграли Кубок УЕФА.

Фото: Global Look Press

Источник: De Gelderlander