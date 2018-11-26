«Милан» ведет переговоры по переходам трех футболистов «Челси»

Руководство «Милана» намерено в зимнее трансферное окно усилиться сразу тремя игроками лондонского «Челси». Итальянский клуб начал активно изучать европейский рынок в связи с большим количеством серьезных травм в команде в последние месяцы.

В список целей россонери попали защитники Гари Кэхилл и Андреас Кристенсен, а также полузащитник Сеск Фабрегас. Спортивный директор «Милана» Леонардо уже провел предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.

При этом уточняется, что у Кэхилла и Фабрегаса истекают контракты уже следующим летом, и россонери не придётся сильно тратиться на их приобретение зимой. Кристенсен в свою очередь с большой вероятностью отправится в аренду, поскольку в нынешнем сезоне не получает достаточного количества игрового времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia