Георгий Джикия: «Не скажу, что победа Казахстана над Шотландией удивила»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мыслями о поражении от Бельгии. В Брюсселе сборная уступила со счетом 1:3.

«Так получилось, проиграли игру. Сами виноваты, допустили много ошибок и поплатились за них.

Да что говорить о эпизоде, когда мяч выбил из пустых ворот. Просто как-то задержался на линии ворот и подстраховал.

Если честно, даже особо не знаю всех результатов. Но не скажу, что удивил результат встречи между Казахстаном и Шотландией. Обычно, нормально.

Завтра уже подробно начнем к игре готовиться. А так, конечно, знаю сборную, видел игры казахстанской сборной», — сказал Джикия.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: твиттер сборной России