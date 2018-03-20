Валерий Карпин может возглавить «Реал Сосьедад»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может сменить команду. Об этом сообщают испанские СМИ.

По некоторым данным, Карпин вошел в шорт-лист возможных претендентов на пост будущего главного тренера «Реала Сосьедад». Помимо 49-летнего россиянина, испанский клуб может возглавить Фран Гарагарса или Иньиго Идьякес. Напомним, в декабре прошлого года Карпин подписал с «Ростовом» соглашение, рассчитанное на 2,5 года.

Валерий Георгиевич защищал цвета «бело-голубых» во время профессиональной карьеры игрока. За «Сосьедад» Карпин выступал два раза (1994-1996 гг. ; 2002-2005 гг.) и становился здесь серебряным призером чемпионата Испании (сезон 2002/03).

Фото: Global Look Press

Источник: Noticias de Gipuzkoa