Премьер-лига. 15-й тур. «Динамо» проиграло дома «Енисею»

В рамках 15-го тура чемпионата России «Динамо» принимало «Енисей». Благодаря голам Занева и Ятченко победу одержала красноярская команда — 2:1.

Премьер-лига. 15-й тур

ДИНАМО — ЕНИСЕЙ — 1:2 (0:1)

Химки. 24 ноября.

Стадион: «Арена-Химки».

Судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

«Динамо»: Шунин, Хольмен, Евгеньев (Рыков, 46), Соснин, Морозов, Панченко (Козлов, 46), Теттех, Жоазиньо (Черных, 77), Кардозу, Луценко, Марков.

«Енисей» : Юрченко, Ятченко, Кичин, Дугалич (Занев, 6), Гаджибеков, Огуде (Фатуллаев, 46), Зотов, Комолов, Саркисов, Комков, Кутьин (Обрадович, 78).

Голы: 0:1 – Комков (3), 1:1 – Жоазиньо (53, с пенальти), 1:2 – Ятченко (55).

Предупреждения: Евгеньев (25), Теттех (37), Ятченко (45), Кардозу (70), Морозов (87), Обрадович (90).

Удаление: Морозов (89).

11 (4) удары (в створ) 11 (5)

10 фолы 13

9 угловые 2

1 офсайды 2

55 % владение мячом 45

Первый тайм начался с неожиданного гола гостей. На 3-й минуте Комков получил передачу от Зотова на краю штрафной, вышел на удобную позицию и пробил. Мяч попал в Хольмена, а затем в ворота. Затем хозяева захватили инициативу игры. На 29-й минуте Кардозу обыграл Занева на линии штрафной и пробил, но мяч угодил в штангу. В добавленное к первому тайму время Жоазиньо тоже ударил по воротам красноярцев, но мяч пролетел над перекладиной. Во втором тайме москвичи продолжали давить. На 52-й минуте «бело-голубые» заработали пенальти: Занев в штрафной срубил Луценко. 11-метровый уверенно реализовал Жоазиньо, пробив в правую от себя девятку. Спустя 2 минуты голом ответили гости. Ятченко идеально исполнил штрафной, попав в ближний верхний угол. «Динамо» пыталось отыграться, но защита «Енисея» не дала хозяева сделать этого. В конце матча москвичи остались в меньшинстве: Морозов дважды грубо сфолил на сопернике, за что получил 2 желтые карточки.

Фото: твиттер «Енисея»

Источник: Еженедельник «Футбол»