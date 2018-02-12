20 игроков ЦСКА отправилось в Белград на матч с «Црвеной Звездой»

Футболисты и тренерский штаб ЦСКА поехали в Белград, где москвичи сыграют первый матч 1/16 финала Лиги Европы. Всего в Сербию улетело 20 футболистов красно-синих.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Василий Березуцкий, Виктор Васин, Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Александр Головин, Бибрас Натхо, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Хетаг Хосонов, Астемир Гордюшенко, Георгий Миланов.

Нападающие: Витиньо, Ахмед Муса, Федор Чалов.

Напомним, встреча «Црвена Звезда» – ЦСКА пройдет завтра. Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.

Фото: пресс-служба ЦСКА

Источник: ПФК ЦСКА