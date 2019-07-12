Николо Барелла близок к переходу в «Интер»

Хавбек «Кальяри» может покинуть команду этим летом. «Интер» готов приобрести молодого полузащитника.

Миланцы арендуют 22-летнего игрока сборной Италии с обязательством последующего выкупа. Общая стоимость составит порядка 45 миллионов евро.

Однако, трансферная сумма может возрасти до 50 миллионов за счет бонусов. Футболисту предстоит пройти медицинский осмотр и подписать контракт с новой командой. Сделка может быть оформлена уже в ближайшие время.

В прошедшем сезоне Барелла провел 35 матчей в чемпионате Италии. На его счету 1 гол и 4 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia