Мората знает, кто преуспел бы на посту главного тренера «Реала»

Нападающий «Челси» Альваро Мората прокомментировал ситуацию несостоявшегося перехода бывшего тренера «синих» Антонио Конте в «Реал». Футболист отметил, что не был удивлен такой возможности.

«Был ли я удивлен слухам о вероятном переходе Конте в «Реал»? Совсем нет. Он один из лучших тренеров в мире. Немногие могут с ним сравниться в тактическом плане, к тому же он победитель. Именно это и требуется от тренера «Реала». Думаю, он мог бы отлично преуспеть на «Сантьяго Бернабеу». — заявил Мората.

Раннее появлялась информация, что Антонио Конте — основной претендент на пост главного тренера мадридского «Реала». Сейчас «сливочные» выступают под руководством Сантьяго Солари.

Фото: Global look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport