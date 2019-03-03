Серхио Бускетс: «У «Барселоны» большое преимущество, но судьба титула еще не определена»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс дал комментарий после с мадридским «Реалом». Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.

«У нас большое преимущество над «Реалом», но судьба титула еще не определена. Мы с большим уважением относимся к своим соперниками. В Примере они сильно отстают, но Лига чемпионов — совершенно другой турнир. Уверен, они поборются за победу в нем.

Каждая игра отличается от другой, поэтому нужно оставаться сосредоточенным на 100 процентов. Сейчас наступает трудный отрезок, но пока мы отлично проводим этот сезон. Для нас это большой бонус с психологической точки зрения.

Удар Серхио Рамоса по лицу Лионеля Месси? У Лео была кровь. Он никогда не жалуется, поэтому мы знали, что там что-то было», — сказал полузащитник «Барселоны».

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo