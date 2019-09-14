«Спартак» повторил антирекорд 7-летней давности

Автор: Роман Шлуинский 0

Лига Европы. 2 тур. «Спартак» — «Вильяреал» — 3:3. Москва. «Открытие Арена». 4 октября 2018 г.

В матче 9-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» проиграл «Уралу». Встреча закончилась со счетом 1:2.

Для «красно-белых» это поражение стало третьим подряд в домашних стенах. До этого москвичи уступили «Браге» (1:2) в матче 4-го квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы и «Зениту» (0:1) в игре 8-го тура чемпионата России.

Таким образом, «Спартак» проиграл три домашних матча подряд впервые с 2012 года. Тогда московский клуб уступил «Барселоне» (0:3), «Динамо» (1:5) и «Зениту» (2:4).

Отметим, что неудача в матче с «Динамо» стала поводом для увольнения Унаи Эмери с поста главного тренера «Спартака».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Sports.ru

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