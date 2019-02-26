«Ювентус» продал голкипера Эмиля Аудеро в «Сампдорию»

Вратарь «Ювентуса» Эмиль Аудеро перешел в «Сампдорию». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.

Сумма будет выплачена несколькими траншами в течение четырех лет. Условия личного контракта голкипера с новым клубом не разглашаются.

22-летний Аудеро является воспитанником «Ювентуса», но за основную команду сыграл всего один матч и пропустил один гол. Летом 2018 года «Сампдория» арендовала Аудеро за один миллион евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах итальянского национального чемпионата, в которых пропустил 32 гола.

После 25 туров «Сампдория», набрав 36 очков, занимает девятое место в турнирной таблице Серии А. Следующий матч генуэзский клуб проведет 3 марта на выезде со СПАЛом.

Фото: Global Look Press

Источник: сайт клуба «Ювентус»