Бывший полузащитник «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон выходит из тюрьмы. Его освобождение должно произойти на предстоящей неделе.
Сообщается, что игрока освободят досрочно. За решеткой футболист провел половину от шестилетнего срока, к которому его приговорил суд. Утверждается, что Джонсона намерены выпустить ночью, чтобы избежать излишнего внимания.
Ранее он заявил, что хотел бы возобновить футбольную карьеру. Напомним, полузащитник попал в тюрьму за сексуальную связь с несовершеннолетней.
Фото: Global Look Press
Источник:The Sun