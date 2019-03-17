Адам Джонсон выходит из тюрьмы

Автор: Дарья Григорьева 0

Бывший полузащитник «Сандерленда» и сборной Англии Адам Джонсон выходит из тюрьмы. Его освобождение должно произойти на предстоящей неделе. 

Сообщается, что игрока освободят досрочно. За решеткой футболист провел половину от шестилетнего срока, к которому его приговорил суд. Утверждается, что Джонсона намерены выпустить ночью, чтобы избежать излишнего внимания.

Ранее он заявил, что хотел бы возобновить футбольную карьеру. Напомним, полузащитник попал в тюрьму за сексуальную связь с несовершеннолетней.

Фото: Global Look Press
Источник:The Sun

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