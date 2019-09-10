Марио Гетце может перейти в «Интер» летом 2020 года

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце, возможно, продолжит карьеру в Италии. «Интер» проявляет интерес к немецкому игроку.

По данным источника, во время летнего трансферного окна миланский клуб пробовал подписать 27-летнего футболиста до того, как взял в аренду Алексиса Санчеса у «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «Интер» намерен оформить трансфер Гетце на правах свободного агента. Если он не продлит контракт с «Боруссией», Миланцы проведут переговоры с игроком в январе.

Напомним, соглашение Марио Гетце с «Боруссией» истекает летом 2020 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Calciomercato

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