«Зенит» интересуется защитником «Аталанты» Джанлукой Манчини

«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Аталанты» Джанлуке Манчини. 22-летний центральный защитник выступает за клуб с 2017 года.

Представители «Зенита» просматривали Манчини в матче 11-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Аталанта». На этом матче за действиями игрока также следили скауты «Арсенала» и дортмундской «Боруссии». Кроме того, футболист входит в сферу интересов «Интера» и «Ромы».

22-летний Манчини является воспитанником «Фиорентины», а в «Аталанту» перешел из «Перуджи». В нынешнем сезоне он провел восемь матчей в чемпионате Италии, стал автором трех забитых мячей, а также отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом из Бергамо действует до лета 2023 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Calcio Atalanta