Уго Льорис: «Не думаю, что завершу карьеру в «Тоттенхэме»

32-летний вратарь поделился вариантами продолжения карьеры. Француз высказал мнение, что в дальнейшем может покинуть лондонский клуб.

Голкипер французской сборной высказался о своем будущем в команде. «Не думаю, что закончу карьеру в «Тоттенхэме». Я не против идеи попробовать что-то новое», — cказал Льорис.

«Это могут быть Соединенные Штаты. Я не знаю, у меня всегда были проблемы с принятием решения на отдаленное будущее. Больше сосредоточен на задачах в краткосрочной перспективе», — отметил он.

«Пока еще не думал о том, как покину «Тоттенхэм», потому что всегда чувствовал, что счастлив здесь. Это не недостаток амбиций с моей стороны, просто я нахожусь внутри клуба и каждый год вижу наш прогресс. Если завтра я почувствую регресс, тогда стоит задать вопрос об уходе», — поделился вратарь.

«Могу сказать, что есть разница между состоянием клуба в день моего приезда и сегодня. Клуб развивается с невероятной скоростью», — заключил голкипер.

Соглашение Льориса со «шпорами» рассчитано до лета 2022 года. В текущем сезоне француз провел 5 матчей в английской Премьер-лиге. В проведенных встречах он пропустил 6 мячей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports