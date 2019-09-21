Премьер-лига. 10-й тур. «Зенит» разгромил «Рубин» в Санкт-Петербурге

В 10-м туре Российской Премьер-лиги «Зенит» играл с «Рубином». В этой встрече с разгромным счетом победила команда Сергея Семака.

Премьер-лига. 10-й тур

ЗЕНИТ — РУБИН — 5:0 (0:0).

Санкт-Петербург. 21 сентября.

Стадион: «Газпром-Арена». 43598 зрителей.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос (Краневиттер, 78), Оздоев, Шатов, Дриусси (Сутормин, 46), Кузяев (Мак, 78), Дзюба.

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Плиев, Уремович, Данченко, Коновалов, Ташаев (Подберезкин, 70), Башкиров (Кварацхелия, 56), Могилевец, Зуев, Кьяртанссон (Микелтадзе, 77).

Голы: 1:0 – Иванович (58), 2:0 – Сутормин (66), 3:0 – Сутормин (75), 4:0 – Мак (82), 5:0 – Шатов (87).

15 (10) удары (в створ) 6 (1)

7 фолы 10

9 угловые 1

6 офсайды 0

62 % владения мячом 38

В нынешнем сезоне «Зенит» на домашней арене еще не проигрывал. Поэтому питерцы с первых минут встречи начали создавать опасные моменты. Уже на 6-й минуте Кузяев пробил по воротам гостей, но казанцев спас Дюпин. Затем «сине-бело-голубые» дважды забили, но мячи были отменены из-за офсайда. В начале второго тайма «Зенит» вышел вперед благодаря голу Ивановича — серб замкнул подачу Шатова. Увеличил преимущество хозяев Сутормин, который дважды поразил ворота «Рубина». После этого забили Мак и Шатов. В конце встречи отличился Дзюба, но главный арбитр матча отменил гол из-за офсайда. Таким образом, «Зенит» набрал 23 очка и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин» потерпел 4-е поражение подряд и продолжает занимать 10-ю строчку.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: Еженедельник «Футбол»