«Интер» поборется за игрока «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может покинуть «красных дьяволов». «Интер» заинтересовался футболистом.

Летом миланский клуб готов провести несколько серьезных трансферов. Погба является одним из приоритетных вариантов, чтобы усилить полузащиту. Считается, что обратить внимание «Интера» на француза заставил Беппе Маротта. Он в январе присоединится к «Интеру».

Кроме того, в сделку по приобретению полузащитника могут быть включены защитник Милан Шкриньяра или Иван Перишич. «Интер» предусмотрел и вариант, если трансфер француза не удастся. Клуб рассмотрит покупку Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» или Луки Модрича из «Реала».

Напомним, что Погба перешел в лондонский клуб в 2016 году. В этом сезоне АПЛ он провел 11 игр, забил три мяча и отдал три голевые передачи.

Фото: GLobal look Press

Источник: Tuttosport