Сантьяго Солари назвал главные качества «Реала»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари дал ответ на слова бывшего игрока клуба Криштиану Роналду. Нападающий заявил, что «Ювентус» больше похож на семью, чем мадридский клуб.

«Скромность – это добродетель, которая украшает великих. На протяжении всей истории «Реал» всегда был великим и скромным, соответствуя главным ценностям спорта. Вот поэтому он и выиграл так много титулов. Криштиану Роналду – живая история «Реала», и его чувства принадлежат ему» — сказал Солари.

Напомним, что в этом году Криштиану Роналду покинул «Реал» и перешел в «Ювентус».

Фото: GLobal Look Press
Источник: официальный сайт «Реала»

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