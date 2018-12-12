Сантьяго Солари назвал главные качества «Реала»

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари дал ответ на слова бывшего игрока клуба Криштиану Роналду. Нападающий заявил, что «Ювентус» больше похож на семью, чем мадридский клуб.

«Скромность – это добродетель, которая украшает великих. На протяжении всей истории «Реал» всегда был великим и скромным, соответствуя главным ценностям спорта. Вот поэтому он и выиграл так много титулов. Криштиану Роналду – живая история «Реала», и его чувства принадлежат ему» — сказал Солари.

Напомним, что в этом году Криштиану Роналду покинул «Реал» и перешел в «Ювентус».

Фото: GLobal Look Press

Источник: официальный сайт «Реала»