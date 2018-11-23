Сергей Семак: «Хватит ли сил у игроков до середины декабря? Надеемся, хватит»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал состояние команды. Кроме того, специалист поделился мнением о готовности футболистов к оставшейся части первой половины сезона.

«Хватит ли сил у игроков до середины декабря? Надеемся, что хватит. Говорил, что функциональной ямы быть не может. В команде 20 футболистов, и одновременно они устать не могут. Вопрос в том, что какие-то группы футболистов, на которых выпадает самая большая нагрузка, конечно, устают» — заявил главный тренер «Зенита».

Кроме того, Семак отметил, что полноценно заменить каких-то игроков не всегда получается. В этом есть проблема больше эмоционального истощения. У команды много матчей, переездов и перелетов. Специалист добавил, что этот вопрос серьезней, чем функциональное состояние.

Фото: Global Look Press
Источник:  Официальный сайт ФК «Зенит»

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