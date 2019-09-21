Нобель Арустамян: «Несмотря на долгую паузу в карьере, Кокорин вызвал серьезный интерес от одного из клубов Лиги 1»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о форварде «Зенита» Александре Кокорине. По словам журналиста, российский футболист мог перейти в Лигу 1.

«На этой неделе Александр Кокорин вместе с Павлом Мамаевым вышел на свободу. И даже подписал контракт с «Зенитом» – правда, комитет РФС по статусу игроков регистрировать Кокорина отказался, чем вызвал гнев Сергея Семака.

Говорили, что Кокорин получит практику – хотя бы тренировочную – в «Сочи». По моим данным, Александр мог оказаться в чемпионате Франции. Несмотря на долгую паузу в карьере, Кокорин вызвал серьезный интерес от одного из клубов Лиги 1.

«Зенит» готов был не препятствовать Александру и дать возможность поиграть три месяца, чтобы предоставить практику хотя бы где-то.

Все уперлось в выезд за границу. Даже если на Кокорина не наложат ограничений и разрешат ему покинуть границы России, проблемы возникнут с получением рабочей визы. Это и помешало переходу – в итоге Александр точно не сыграет в футбол до конца года. Ни в России, ни в Европе», – написал Нобель Арустамян в своем телегам-канале.

Фото: твиттер «Зенита»

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна