Футболист «МЮ» привлек внимание «Ювентуса»

Автор: Дарья Григорьева 0

Игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рэшфорд заинтересовал «Ювентус». Он не единственный игрок команды, кто привлек внимание туринского клуба.

Представители «Ювентуса» собирают информацию о молодом футболисте. Они включили нападающего в список потенциальных целей. Контракт Маркуса Рэшфорда с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2020 года с правом продления соглашения еще на сезон. Решение о продолжении карьеры в стане «красных дьяволов» будет зависеть от возможности развития игрока в команде.

Кроме того в сферу интересов «Ювентуса» входит вратарь английского клуба Давид де Хеа.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ Маркус Рэшфорд провел девять игр, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.

Фото: Global Lokk Press
Источник: The Time

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