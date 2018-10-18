Футболисты «Анжи» решили играть против ЦСКА

Футболисты «Анжи» приняли решение выйти на домашний матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча пройдет 19 октября.

«Наша команда вместе с тренерским штабом приняла решение завтра выйти на матч с ЦСКА и в дальнейшем выполнять свою трудовую деятельность, мотивируя это тем, что после нашего общекомандного обращения к руководству не последовало никаких действий с их стороны. Мы поняли, что руководству клуба и республики безразлична судьба «Анжи» и дальнейшее существование клуба. Тем не менее мы все же надеемся, что найдутся люди, которые помогут команде со славной историей! Мы приняли решение играть за наше имя, наше будущее, за тренерский штаб, за болельщиков и за всех людей, которым не безразлична судьба «Анжи», — сказано в обращении тренерского штаба и игроков «Анжи»

Ранее сообщалось, что игроки «Анжи» намерены бойкотировать матч с ЦСКА, если не будут погашены долги по заработной плате.

Фото: twitter ФК «Анжи»

Источник: ТАСС