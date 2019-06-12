«Кальяри» представил продление контракта с игроком необычным способом

Полузащитник «Кальяри» Лука Чигарини дал согласие на продление контракта с клубом. Президент «островитян» Томазо Джулини представил это событие необычным способом.

В своем твиттере он выложил скриншот переписки с футболистом из WhatsApp.

— Мы же договорились?

— Да!

— Супер, Чига, теперь мы в хороших руках. Вернее, в хороших ногах.

— Спасибо, през, начало положено.

— Жду тебя завтра на подписании контракта.

Напомним, предыдущее соглашение 32-летнего Чигарини с «Кальяри» истекало 30 июня. В минувшем сезоне Серии А футболист принял участие в 25 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер президента «Кальяри» Томазо Джулини