«Кальяри» представил продление контракта с игроком необычным способом

Полузащитник «Кальяри» Лука Чигарини дал согласие на продление контракта с клубом. Президент «островитян» Томазо Джулини представил это событие необычным способом.
В своем твиттере он выложил скриншот переписки с футболистом из WhatsApp.
— Мы же договорились?
— Да!
— Супер, Чига, теперь мы в хороших руках. Вернее, в хороших ногах.
— Спасибо, през, начало положено.
— Жду тебя завтра на подписании контракта.
Напомним, предыдущее соглашение 32-летнего Чигарини с «Кальяри» истекало 30 июня. В минувшем сезоне Серии А футболист принял участие в 25 матчах, в которых отметился одной результативной передачей.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер президента «Кальяри» Томазо Джулини