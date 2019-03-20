«Спартак» и «Зенит» оштрафованы на 505 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Зенит». Клубы оштрафованы на 505 тысяч рублей за поведение болельщиков.

«Болельщики «Спартака» сожгли 8 файеров, 3 дымовые шашки, 2 взрывпакета, 2 стробоскопа. За использование пиротехники клуб оштрафован на 125 тысяч рублей. Также за оскорбительные кричалки клуб оштрафован на 100 тысяч рублей. На 87-й минуте болельщики московской команды бросили посторонние предметы в техническую зону «Зенита», за это «Спартак» оштрафован на 20 тысяч рублей. И в перерыве матча «Спартак» не направил игрока на обязательное флеш-интервью, клуб за это оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

«Болельщики «Зенита» сожгли 4 файера, 2 дымовые шашки, взрывпакет и стробоскоп — штраф 80 тысяч рублей. За нецензурные кричалки болельщиками «Зенита» клуб оштрафован на 80 тысяч рублей. Помимо этого, болельщики «Зенита» сожгли 3 шарфа «Спартака» — это квалифицируется как неправомерные действия зрителей, направленные на разжигание вражды, что влечет штраф в размере 50 тысяч рублей».

Матч состоялся 17 марта в Москве и завершился вничью со счетом 1:1. После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 41 очко. «Красно-белые» с 33 очками идут на пятом месте.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: РФС