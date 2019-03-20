Английский клуб может быть куплен за один фунт

«Дерби Каунти» выставлен на продажу. Клуб, который тренирует Фрэнк Лэмпард, продается всего за один фунт.

Сообщается, что владелец «Дерби Каунти» Мел Моррис рассматривает возможность продажи клуба. Причем бизнесмен согласен уступить свой клуб новому инвестору за символическую цену в 1 фунт. В первую очередь такое решение Морриса связано с долгами клуба.

Согласно последним опубликованным отчетам, в июне 2017 года задолженность клуба перед кредиторами составляла 95 миллионов фунтов стерлингов. С того времени эта цифра значительно увеличилась, так как каждый месяц они несут убытки от одного до двух миллионов фунтов стерлингов.

Интерес к клубу уже проявили инвесторы из США и Ближнего Востока, но на данный момент официальных предложений о покупке «Дерби Каунти» не было. Это обусловлено ухудшением результатов команды. Сейчас коллектив Фрэнка Лэмпарда занимает восьмое место в Чемпионшипе, на одно очко отставая от зоны плей-офф.

Последний раз «Дерби Каунти» выступал в Премьер-лиге в 2008 году. Мел Моррис владеет командой с 2015 года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times