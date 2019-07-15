Икер Касильяс войдет в состав руководства «Порту»

Автор: Дарья Григорьева 0

Икер Касильяс

Голкипер «Порту» Икер Касильяс решил приостановить свою футбольную карьеру. Об этом было объявлено на официальном сайте команды.

Сообщается, теперь испанец войдет в руководство португальского клуба. Свою должность он займет на время восстановления после инфаркта.

Голкипер будет обеспечивать связь между командой и ее руководством, тренером, а также между самими игроками.

«Я займусь тем, чем никогда раньше не занимался. Постараюсь обеспечить связь между футболистами и руководством клуба. Тренер разговаривал со мной в прошлом сезоне, когда со мной все это произошло, и сказал, что хотел бы, чтобы я остался с ними, рядом с игроками, рядом с молодежью, потому что в команде будет ряд изменений. Сделаю все, что возможно, чтобы помочь одноклубникам», – сказал Касильяс.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Порту»

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