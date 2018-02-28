«Реал» откажется от покупки Харри Кейна и сосредоточится на Роберте Левандовски

Автор: Лидия Дидык 0

Харри Кейн

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн вряд ли перейдет в «Реал» летом. Испанцы хотят приобрести Роберта Левандовски.

Президент мадридского клуба Флорентино Перес считает, что сделка по переходу Кейна может стать слишком сложной и затратной, поэтому клубу лучше сосредоточиться на приобретении форварда «Баварии» Роберта Левандовского.

Покупке поляка также могут поспособствовать хорошие отношения Переса с его новым агентом – Пини Захави. Интерес к Левандовскому также проявляет «Челси».

Кроме того, «Реал» также рассчитывает подписать нападающего «ПСЖ» Неймара, а также голкипера.

Фото: Global Look Press
Источник: The Independent

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