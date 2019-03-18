Роман Зобнин получил перелом во время матча с «Зенитом»

Во вчерашнем матче против «Зенита» полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму. Сегодня у игрока был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти.

Пресс-служба «красно-белых» сообщила о травме, полученной полузащитником сборной России Романом Зобниным. Травма у хавбека была диагностирована сегодня, в расположение сборной России. Его участие в матче против сборной Бельгии пока остается под вопросом. План лечения игрока будет определен в ближайшее время.

Сборная России стартует в отборочном турнире Евро-2020 с гостевых матчей против Бельгии и Казахстана (21 и 24 марта).

🚑 Во вчерашнем матче против «Зенита» полузащитник красно-белых Роман Зобнин получил травму. Сегодня утром у хавбека, который уже прибыл в расположение @TeamRussia , был диагностирован перелом третьей пястной кости правой кисти.https://t.co/6ByPJlFRaF — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) March 18, 2019

Вчерашний матч 20-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом» завершился ничьей – 1:1. Роман Зобнин вышел в стартовом составе «красно-белых» и провел на поле весь матч. Стоит отметить, что Зобнин в любом случае не сможет принять участие в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата» из-за дисквалификации.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт «Спартака»