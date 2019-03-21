«Манчестер Сити» намерен сохранить Лероя Сане

«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с полузащитником Лероем Сане. Клуб намерен сохранить футболиста.

Сообщается, «горожане» ведут переговоры с немецким игроком с прошлого лета. Также сам главный тренер Хосеп Гвардиола хотел бы, чтобы Сане остался в команде надолго.

Кроме того, «Манчестер Сити» планирует подписать с хавбеком Александром Зинченко новое соглашение.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ немец провел 25 матчей, забил восемь мячей и сделал 10 голевых передач. Украинский футболист выходил на поле семь раз и отметился тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN