«Манчестер Сити» намерен сохранить Лероя Сане

Автор: Дарья Григорьева 0

«Манчестер Сити» планирует продлить контракт с полузащитником Лероем Сане. Клуб намерен сохранить футболиста. 

Сообщается, «горожане» ведут переговоры с немецким игроком с прошлого лета. Также сам главный тренер Хосеп Гвардиола хотел бы, чтобы Сане остался в команде надолго.

Кроме того, «Манчестер Сити» планирует подписать с хавбеком Александром Зинченко новое соглашение.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ немец провел 25 матчей, забил восемь мячей и сделал 10 голевых передач. Украинский футболист выходил на поле семь раз и отметился тремя результативными передачами.

Фото: Global Look Press
Источник:  ESPN

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