Министр спорта Катара: «В 2018 году весь мир говорил, насколько хороша Россия»

Министр культуры и спорта Катара Салах бен Ганем аль-Али назвал Россию одной из лучших стран, которая когда-либо принимала чемпионаты мира по футболу. Он пообещал, что в Катаре мировое спортивное событие пройдет невероятно.

«Конечно, я считаю, что Россия стала одной из лучших принимающих стран чемпионата мира по футболу. И это было ожидаемо. За свою историю Россия приняла множество мероприятий международного масштаба. В 2018 году весь мир говорил, насколько хороша Россия. В этом году Россия поставила очень высокую планку. Для нас это будет настоящий вызов — сделать лучше, чем Россия. Это очень сложно, но я считаю, что ваш опыт нам очень пригодится, и нам необходимо усердно трудиться. — сказала министр культуры и спорта Катара.

Кроме того, он поблагодарил организаторов чемпионата мира по футболу и признался, что Катар уже готовится к 2022 году.

Напомним, что следующий чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт