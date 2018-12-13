Карвахаль недоволен молодыми игроками «Реала»

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал игру команды против ЦСКА (0:3). Футболист также похвалил полузащитника «сливочных» Иско.

«Три недели назад говорили, что должны играть молодые воспитанники «Реала». Оказалось, что они пока, возможно, не подходят первой команде», — заявил Карвахаль.

Защитник позитивно отозвался в адрес испанского полузащитника. Карвахаль считает, что Иско смелый футболист, который всегда пытается изменить ситуацию, если что-то идет не так, и не растворяется на поле.

Фото: GLobal Look Press

Источник: Goal.com