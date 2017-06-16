«Спартак» заинтересован в Максиме Канунникове

«Спартак» собирается усилиться к новому сезону. Клуб заинтересован в нападающем «Рубина» Максиме Канунникове.

«В связи с травмой Романа Зобнина у «Спартака» возник дефицит игроков с российскими паспортами. Руководство клуба рассматривает вариант приобретения у «Рубина»Канунникова.

Ожидается, что игрок прибудет в расположение «Спартака» в июле, если клубы согласуют условия сделки», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что в футболисте заинтересован «Зенит».

В минувшем сезоне нападающий отыграл за «Рубин» 22 матча в чемпионате, забив семь голов и сделав одну результативную передачу.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС