Франк Рибери ударил журналиста

Немецкое дерби между «Баварией» и «Боруссией» Д завершилось победой «шмелей» (2:3). После матча полузащитник мюнхенского клуба Франк Рибери стал участником конфликта с журналистом.

После игры француз вступил в перепалку с Патриком Гийю возле автобуса. С ним Рибери был давно знаком. Футболист нанес журналисту три пощечины и также ударил его в грудь. Причина конфликта — критика со стороны Гийю. Журналист обвинил игрока «Баварии» в пропущенных мячах в ворота Нойера.

Вчера спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич заявил, что Рибери и Гийю проведут встречу, чтобы обсудить произошедшее.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.de