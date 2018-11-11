Дмитрий Аленичев об отставке: «Все вопросы задавайте руководству «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев поделился мнением о поражении от «Краснодара». Его команда проиграла с разгромным счетом 3:0.

«Игра проходила с полным превосходством «Краснодара». Если в первом тайме мы сумели обезопасить свои ворота, то во второй половине хозяева нашли брешь в нашей обороне и реализовали все свои моменты. «Краснодар» заслуженно победил, мне больше нечего добавить.

Мы рассчитывали на контратаки. Мы изначально хотели отдать мяч «Краснодару», рассчитывая на быстрый выход из обороны в атаку. Мы знали, что «Краснодар» два дня назад играл в Лиге Европы. Мы думали, что они подсядут физически, но этого не произошло.

Отставка? Не я назначаю тренеров. Все вопросы задавайте руководству клуба.

Перенос матча? Случился форс-мажор. В Красноярске сегодня было «-20». Конечно, было бы лучше играть дома, но это точно не оправдание. Мы готовились к этому матчу в домашних условиях.

Возможно, смена погоды в какой-то степени сказалась на нашей игре. Еще вчера были сложности с перелетом в Краснодар из-за тумана, но, повторюсь, это нас никак не оправдывает», – сказал Аленичев.

Фото: Global Look Press

Источник: «Р-Спорт»